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Суд Приморья вынес приговор охранникам за нападение на журналистов канала "Россия 1"

Происшествия
1 июня, 11:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, июня. /ТАСС

Суд назначил одному охраннику наказание в 1 год 6 месяцев лишения свободы, другому - 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Суд Приморского края вынес приговор двум охранникам предприятия "Владивостокский бутощебеночный завод" за воспрепятствование деятельности журналистов программы "Честный детектив" канала "Россия 1", которые снимали сюжет об арестованном мэре Владивостока Игоре Пушкареве. Одному из обвиняемых суд дал реальный срок заключения, другому - условный, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум сотрудникам охраны "Владивостокского бутощебеночного завода" Олегу Фецычу и Антону Таюрскому. Днем 7 июня 2016 года возле центрального входа в административное здание УФСБ России по Приморскому краю на улице Алеутской в городе Владивостоке подсудимые применили физическое насилие к журналисту программы "Честный детектив" ("Россия 1"), а также угрожали ему расправой", - говорится в сообщении.

Суд назначил Фецычу наказание в 1 год 6 месяцев лишения свободы, Таюрскому - 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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