Дадин просит взыскать с Минфина 350 тыс. рублей за передачу записей из колонии телеканалу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Активист Ильдар Дадин просит привлечь Министерство финансов в качестве ответчика и взыскать с него 350 тысяч рублей по административному иску об имевшей место, по мнению Дадина, передаче телеканалу записей с видеокамер в карельской колонии, где он отбывал наказание. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дадина Николай Зборошенко.

"Сегодня в ходе подготовки мы уточнили исковые требования и просим привлечь в качества ответчика Министерство финансов, с которого просим взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей", - сказал он.

По словам юриста, такие исковые уточнения связаны с практикой по аналогичным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Мы ссылаемся на позицию ЕСПЧ, который присуждал соразмерные суммы по аналогичным делам", - отметил Зборошенко.

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение административного иска Дадина, в котором он просит признать незаконными и нарушающими Конвенцию о защите прав человека действия ФСИН России, Следственного комитета и Генпрокуратуры, которые якобы передали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в колонии в Карелии, где он отбывал наказание.

Ранее представитель Дадина сообщил ТАСС, что управление ФСИН России по Карелии в ходе служебной проверки не установило факта передачи третьим лицам какой-либо видеоинформации с участием активиста. "Исходя из представленных ведомством материалов проверки, видеоматериалы неустановленного объема были переданы только прокуратуре республики, управлению режима и надзора ФСИН России, а также следственному отделу Сегежи следственного управления СК России по Карелии", - рассказал Зборошенко.

Дело Дадина

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию. Накануне Железнодорожный городской суд Московской области удовлетворил частично иск Дадина о компенсации за незаконное уголовное преследование, взыскав с Минфина РФ 2 миллиона и 200 рублей.