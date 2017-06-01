Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дадин просит взыскать с Минфина 350 тыс. рублей за передачу записей из колонии телеканалу

Происшествия
1 июня, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Защита пояснила, что ссылается на позицию ЕСПЧ, который присуждал соразмерные суммы по аналогичным делам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Активист Ильдар Дадин просит привлечь Министерство финансов в качестве ответчика и взыскать с него 350 тысяч рублей по административному иску об имевшей место, по мнению Дадина, передаче телеканалу записей с видеокамер в карельской колонии, где он отбывал наказание. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дадина Николай Зборошенко.

"Сегодня в ходе подготовки мы уточнили исковые требования и просим привлечь в качества ответчика Министерство финансов, с которого просим взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей", - сказал он.

Смотрите также

Адвокат Дадина не исключил обжалование решения по иску за уголовное преследование

Суд взыскал 2,2 млн рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследование

Суд рассмотрит дело Дадина, задержанного на Красной площади в Москве

По словам юриста, такие исковые уточнения связаны с практикой по аналогичным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Мы ссылаемся на позицию ЕСПЧ, который присуждал соразмерные суммы по аналогичным делам", - отметил Зборошенко.

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение административного иска Дадина, в котором он просит признать незаконными и нарушающими Конвенцию о защите прав человека действия ФСИН России, Следственного комитета и Генпрокуратуры, которые якобы передали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в колонии в Карелии, где он отбывал наказание.

Ранее представитель Дадина сообщил ТАСС, что управление ФСИН России по Карелии в ходе служебной проверки не установило факта передачи третьим лицам какой-либо видеоинформации с участием активиста. "Исходя из представленных ведомством материалов проверки, видеоматериалы неустановленного объема были переданы только прокуратуре республики, управлению режима и надзора ФСИН России, а также следственному отделу Сегежи следственного управления СК России по Карелии", - рассказал Зборошенко.

Дело Дадина

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию. Накануне Железнодорожный городской суд Московской области удовлетворил частично иск Дадина о компенсации за незаконное уголовное преследование, взыскав с Минфина РФ 2 миллиона и 200 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,2-0,75 п.п.
2
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
3
Синоптики вновь обьявили штормовое предупреждение в Москве
4
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
Темы дня
Загрузка...
Реклама