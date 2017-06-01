Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорты Внуково и Шереметьево проверяются из-за звонка об угрозе взрыва

Происшествия
1 июня, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Рейсы в аэропортах выполняются по расписанию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют московские аэропорты Внуково и Шереметьево из-за анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Поступило телефонное сообщение, в рамках которого проводятся все необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив, проводится ли в аэропортах эвакуация.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Внуково, там усилены меры безопасности. "Группы патрулирования служб авиационной безопасности и линейного отдела внутренних дел Внуково совместно с кинологами проводят проверки всех помещений зданий аэровокзального комплекса", - отметили в пресс-службе, добавив, что эвакуация пассажиров не планируется, а вылет всех рейсов осуществляется по расписанию.

"По факту поступившего сообщения проводится стандартный комплекс контрольных мероприятий со стороны соответствующих служб. Рейсы в международном аэропорту Шереметьево выполняются по расписанию", - отметили в свою очередь в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что неизвестный позвонил в столичные воздушные гавани Шереметьево и Внуково, заявив о минировании и угрозе теракта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама