Аэропорты Внуково и Шереметьево проверяются из-за звонка об угрозе взрыва

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют московские аэропорты Внуково и Шереметьево из-за анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Поступило телефонное сообщение, в рамках которого проводятся все необходимые мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив, проводится ли в аэропортах эвакуация.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Внуково, там усилены меры безопасности. "Группы патрулирования служб авиационной безопасности и линейного отдела внутренних дел Внуково совместно с кинологами проводят проверки всех помещений зданий аэровокзального комплекса", - отметили в пресс-службе, добавив, что эвакуация пассажиров не планируется, а вылет всех рейсов осуществляется по расписанию.

"По факту поступившего сообщения проводится стандартный комплекс контрольных мероприятий со стороны соответствующих служб. Рейсы в международном аэропорту Шереметьево выполняются по расписанию", - отметили в свою очередь в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что неизвестный позвонил в столичные воздушные гавани Шереметьево и Внуково, заявив о минировании и угрозе теракта.