Лжесотрудник банка похитил с карты актера Владимира Носика более 700 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мошенник похитил у актера Владимира Носика более 700 тыс. рублей, представившись сотрудником банка и попросив его ввести определенные коды в банкомате.

"Вчера поступило заявление от гражданина о том, что неизвестный позвонил ему на телефон и, представившись сотрудником банка, ввел его в заблуждение и под надуманным предлогом попросил заявителя пройти в ближайший банкомат. После введения заявителем в банкомате определенных кодов неизвестный похитил с его банковских карт денежные средства в размере $6 тыс. и €6 тыс.", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время проводится розыск подозреваемого.

Как сообщил ТАСС информированный источник, потерпевшим оказался актер Владимир Носик, известный по кинофильмам "Преступление и наказание", "О бедном гусаре замолвите слово" и другим. С 1995 года он работает в Государственном академическом драматическом Малом театре.