МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Анонимный звонок об угрозе взрыва в аэропортах Внуково и Шереметьево оказался ложным вызовом.

"Информация не подтвердилась", - сообщили ТАСС в пресс- службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В настоящее время устанавливается личность звонившего.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Внуково, там усилены меры безопасности. "Группы патрулирования служб авиационной безопасности и линейного отдела внутренних дел Внуково совместно с кинологами проводят проверки всех помещений зданий аэровокзального комплекса", - отметили в пресс-службе, добавив, что эвакуация пассажиров не планируется, а вылет всех рейсов осуществляется по расписанию.

"По факту поступившего сообщения проводится стандартный комплекс контрольных мероприятий со стороны соответствующих служб. Рейсы в международном аэропорту Шереметьево выполняются по расписанию", - отметили в свою очередь в пресс-службе Шереметьево.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный позвонил в Шереметьево и Внуково, заявив о минировании и угрозе теракта.