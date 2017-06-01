Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Звонок об угрозе взрыва в аэропортах Внуково и Шереметьево оказался ложным

Происшествия
1 июня, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Во Внукове усилены меры безопансости

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Анонимный звонок об угрозе взрыва в аэропортах Внуково и Шереметьево оказался ложным вызовом.

"Информация не подтвердилась", - сообщили ТАСС в пресс- службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В настоящее время устанавливается личность звонившего.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Внуково, там усилены меры безопасности. "Группы патрулирования служб авиационной безопасности и линейного отдела внутренних дел Внуково совместно с кинологами проводят проверки всех помещений зданий аэровокзального комплекса", - отметили в пресс-службе, добавив, что эвакуация пассажиров не планируется, а вылет всех рейсов осуществляется по расписанию.

"По факту поступившего сообщения проводится стандартный комплекс контрольных мероприятий со стороны соответствующих служб. Рейсы в международном аэропорту Шереметьево выполняются по расписанию", - отметили в свою очередь в пресс-службе Шереметьево.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный позвонил в Шереметьево и Внуково, заявив о минировании и угрозе теракта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Сотрудника московской полиции проверяют из-за публикаций в соцсетях непристойных фото
5
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
6
Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства Немцова
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама