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Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства Немцова

Происшествия
1 июня, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Аналогичная экспертиза была применена при расследовании дела об убийстве Анны Политковской

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Анализ детализации телефонных разговоров обвиняемых стал основным доказательством их причастности к убийству политика Бориса Немцова. Об этом ТАСС сообщила прокурор Мария Семененко в Московском окружном военном суде, где проходят прения сторон по делу.

"На месте убийства был проведен следственный эксперимент со спецоборудованием, который показал, какие базовые станции использовались в данном месте. Специалисты взяли огромный массив данных всех крупных мобильных операторов и вычислили, кто именно находился на мосту в момент убийства. Анализируя и сужая круг, внимание специалистов привлекли два странных номера телефона, которые недолго общались между собой, а после совершения преступления и вовсе стали неактивными. Шаг за шагом, действуя методом исключения, следствие раскрыло всю цепочку совершенного преступления благодаря этой экспертизе", - рассказала ТАСС представитель гособвинения.

Она отметила, что аналогичная экспертиза была применена при расследовании дела об убийстве Анны Политковской.

В ходе прений сторон Семененко подробно остановилась на том, каким образом проводились детализация переговоров и анализ звонков, а также проверялась активность мобильных телефонов на Большом Москворецком мосту в момент убийства Немцова. "Номера были идентифицированы, но подозреваемые еще не были задержаны", - сказала она.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В рамках дела на скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

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