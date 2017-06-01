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Сотрудника московской полиции проверяют из-за публикаций в соцсетях непристойных фото

Происшествия
1 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что полицейский также состоит в группах неонацистов, сатанистов и ультраправых футбольных хулиганов

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские проверяют своего коллегу из-за публикаций непристойного содержания в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Тушино ведет двойную жизнь. На его странице в социальной сети размещены фотографии оружия, а также фото непристойного содержания. Также он якобы состоит в группах неонацистов, сатанистов и ультраправых футбольных хулиганов.

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