Сотрудника московской полиции проверяют из-за публикаций в соцсетях непристойных фото

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские проверяют своего коллегу из-за публикаций непристойного содержания в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Тушино ведет двойную жизнь. На его странице в социальной сети размещены фотографии оружия, а также фото непристойного содержания. Также он якобы состоит в группах неонацистов, сатанистов и ультраправых футбольных хулиганов.