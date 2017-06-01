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Обнаруженные на юго-востоке Москвы 40 снарядов времен войны извлечены для утилизации

Происшествия
1 июня, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Снаряды были обнаружены около дома 8 на улице Головачева

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 40 снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в лесопарке на юго-востоке Москвы, извлечены для утилизации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Боеприпасы, обнаруженные в лесопарке на юго-востоке Москвы, извлечены для дальнейшей утилизации на полигоне группой Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России", - сообщили в ГУ МЧС.

Около дома 8 на улице Головачева, на территории лесопарковой зоны, были обнаружены более 40 взрывоопасных предметов. По предварительной информации, найденные предметы являются снарядами времен Великой Отечественной войны, но опасности не представляли.

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