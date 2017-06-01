Суд Петербурга признал незаконным предписание по итогам проверки УФАС ремонта "Авроры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконным предписание регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по итогам внеплановой проверки ремонта крейсера "Аврора" по контракту с Минобороны РФ. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел инстанции.

"Признать незаконным предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 03.11.2016..., выданное АО "Кронштадтский Морской завод", - сказано в решении.

Как следует из документа, суд установил, что завод не был ознакомлен с основаниями проведения проверки УФАС. Кроме того, к акту проверки не были приобщены документы, послужившие основанием для ее проведения. "Суд полагает, что проведение выездной внеплановой проверки без ознакомления заявителя с основаниями ее проведения нарушает его права и законные интересы", - говорится в материалах суда.

Ранее сообщалось, что за представление в УФАС недостоверных сведений завод и его директор были оштрафованы на 105 и 15 тыс. рублей соответственно.

Результаты проверки

Инспекция УФАС по Санкт-Петербургу нашла многомиллионные нарушения в ходе двухмесячной проверки ремонта крейсера "Аврора". Установлены предпосылки совершения КМЗ действий, содержащих признаки нарушения Федерального закона о государственном оборонном заказе на сумму, превышающую 18 млн рублей, в том числе по предъявлению работ (товаров, услуг) с нарушением условий госконтракта. Речь идет, в частности о том, что завод закрыл часть закупок, например, на поставку кондиционеров, ссылаясь на наличие сведений, составляющих гостайну, хотя госконтракт не предусматривает наличие таких сведений в закупках.

Кроме того, в ходе проверки инспекция обнаружила, что КМЗ по другому контракту - на ремонт и обслуживание Ленинградской военно-морской базы - провел асфальтирование территории завода на сумму в 16 млн рублей, что не было предусмотрено договором.

Двухлетний ремонт

Крейсер находился на ремонте с сентября 2014 года. За время ремонта обновлен не только сам корабль, но и его системы жизнеобеспечения. В частности, на нем установлена новейшая отечественная система пожаротушения "водяной туман". Она обеспечивает тушение пожаров распыляемой под высоким давлением водой или так называемым водяным туманом с размером капли менее ста микрон и по характеристикам не уступает лучшим зарубежным образцам.

Новая система видеонаблюдения из 52 камер практически полностью исключает возможность незаметного проникновения на корабль. Обновлены исторические детали, в том числе палуба из тикового дерева, расширена музейная экспозиция, изменен ее характер: если раньше музей рассказывал об "Авроре", в первую очередь, как о крейсере революции, то сейчас он представляет корабль как ветерана трех войн - Русско-японской 1904-1905 гг., Первой мировой и Великой Отечественной. Новой частью экспозиции станет медицинский блок, на котором впервые в России было применено рентгеновское оборудование. Корму "Авроры" украсил новый орденский флаг, разработанный геральдической службой Вооруженных сил РФ.