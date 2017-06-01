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СМИ: в курортном комплексе на Филиппинах произошло несколько взрывов, идет перестрелка

Происшествия
1 июня, 21:01 дата обновления: 1 июня, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Сообщается о нескольких десятках раненых

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Курортный комплекс Resorts World Manila

Курортный комплекс Resorts World Manila

© Wikipedia.org/Aerous

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Звуки стрельбы и взрывов доносятся с территории курортного комплекса Resorts World Manila, расположенного в столичном регионе Филиппин.

Об этом сообщил телеканал CNN Philippines.

По его данным, к месту происшествия уже прибыли сотрудники служб безопасности.

Как сообщает газета Manila Times, в результате стрельбы ранения получили десятки человек. По словам представителя филиппинского Красного Креста, в больницы были доставлены по меньшей мере 25 человек.

По данным AFP, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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