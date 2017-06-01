Угроза взрыва в ТЦ "Авиапарк" в Москве не подтвердилась

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в торговом центре "Авиапарк" на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МВД.
"В ходе обследования здания сотрудниками полиции никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Ранее в столичном главке полиции сообщили, что проводилась проверка сообщения о найденном в здании бесхозном предмете.
По данным источника в полиции, из-за угрозы взрыва из здания было эвакуировано 1,5 тыс. человек.