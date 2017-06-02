Суд начнет процесс над двумя обвиняемыми в крушении "Фалькона"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению самолета Falcon в 2014 году, в результате которого погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

В свою очередь адвокат Мартыненко Александр Карабанов ранее рассказал ТАСС, что его подзащитный намерен просить об особом порядке рассмотрения дела в связи с признанием им вины.

По делу о крушении Falcon, кроме Мартыненко и Леденева, обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее районный суд вернул в прокуратуру материалы дела в отношении троих фигурантов в связи с невозможностью его дальнейшего рассмотрения после вывода двух защитников. Адвокатов вывели из процесса после того, как стало известно, что они на стадии следствия представляли интересы свидетелей. Позже Мосгорсуд признал это решение суда законным.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и пассажир - глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.