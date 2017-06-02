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Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

Происшествия
2 июня, 1:52 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, угрозы пеплопада нет, так как шлейф относит в сторону от населенных пунктов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий гигант в Евразии, расположенный на Камчатке, - выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Вулкан выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря. Шлейф относит в юго-западном направлении. Его протяженность уже составила 190 км", - сообщил собеседник.

По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, угрозы пеплопада нет, так как шлейф относит в сторону от населенных пунктов.

Ранее МЧС рекомендовало туристам воздержаться от посещения района Ключевского вулкана, так как там периодически происходят выбросы пепла, продолжается парогазовая деятельность.

Ключевской вулкан (4 750 м) находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 км от гиганта. Пепловые выбросы на высоту 8 км над уровнем моря и более могут происходить в любой момент, предупреждают вулканологи.

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