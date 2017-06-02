Обвиняемый в убийстве мексиканца россиянин проведет 1,5 года в предварительном заключении

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МЕХИКО, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Гражданин РФ Алексей Макеев, обвиняемый в убийстве гражданина Мексики, проведет 1,5 года в предварительном заключении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот. Если россиянин будет признан виновным, то ему может грозить от 25 до 50 лет лишения свободы.
"Генеральный прокурор штата Кинтана-Роо подтвердил, что ему назначили срок в полтора года в тюрьме предварительного заключения", - сказал Болбот. При этом в течение трех месяцев сторона обвинения должна предъявить все необходимые материалы и документы, после чего начнется тяжба. Защищать Макеева будет адвокат Карлос Грахалес Бетанкур.
"Если защита до окончания этого периода в полтора года докажет невиновность Макеева, то его выпустят", - добавил российский дипломат. Он отметил, что посольство РФ будет внимательно следить за развитием ситуации. Вероятнее всего россиянин будет находиться в тюрьме города Четумаль, где есть одиночные камеры, что необходимо для обеспечения должного уровня безопасности.
Несколько сотен жителей города Канкун 19 мая пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой был убит молодой мексиканец. Макеев при этом получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован. Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.
В минувший понедельник россиянин покинул больницу и доставлен в прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение.