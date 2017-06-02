Четыре человека ранены и один погиб в перестрелке на западе Москвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и один погиб в результате конфликта со стрельбой в районе Крылатское на западе Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе около дома 15 на улице Крылатские холмы. По данному адресу произошел конфликт между двумя компаниями, в результате которого пострадали четыре человека", - сказали в ГУ МВД. По данным собеседника агентства, еще один раненый умер по дороге в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины конфликта выясняются.