Четыре человека ранены и один погиб в перестрелке на западе Москвы

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и один погиб в результате конфликта со стрельбой в районе Крылатское на западе Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.
"В полицию поступило сообщение о стрельбе около дома 15 на улице Крылатские холмы. По данному адресу произошел конфликт между двумя компаниями, в результате которого пострадали четыре человека", - сказали в ГУ МВД. По данным собеседника агентства, еще один раненый умер по дороге в больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины конфликта выясняются.