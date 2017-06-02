Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки возросла до 7,7 тыс. га

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ЧИТА, 2 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки возросла с 5,1 тысячи до 7,7 тысячи га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минприроды.
"По данным на утро пятницы, в регионе действуют три лесных пожара на общей площади 2825 га, еще шесть пожаров локализованы на 4754 га. Кроме того, на землях Минобороны действует один лесной пожар на площади 90 га", - сказали в пресс-службе, добавив, что огонь тушат 470 человек, в том числе около 200 парашютистов-десантников, задействовано 66 единиц техники.
Основными причинами пожаров являются человеческий фактор и сухие грозы.
Лесные пожары начались в Забайкалье в конце марта, за это время в регионе зарегистрировано 434 пожара на общей площади более 52 тыс. га - это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда огонь прошел более 187 тыс. га. В Забайкальском крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезд туда транспорта.