Более 30 человек погибли в результате нападения на казино в столице Филиппин

ТОКИО, 2 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Более 30 тел погибших найдены на территории курортного комплекса Resorts World Manila в столице Филиппин, где открыл стрельбу неизвестный мужчина. Большинство из погибших задохнулись во время пожара, который устроил налетчик, сообщает в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, во время инцидента отравление угарным газом получили еще 54 человека. Сам нападавший, по некоторым данным, покончил жизнь самоубийством, а по другим - был убит полицией.

Ранее шеф полиции Филиппин Рональд Дела Роса заявил, что нападавший не был террористом, а намеревался ограбить казино, расположенное в курортном комплексе. В то же время террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уже взяла ответственность за налет. Однако, по словам начальника местной полиции, это могло быть сделано в целях пропаганды.

Вечером 1 июня вооруженный мужчина вошел в игровую зону курортного комплекса, открыл огонь и поджог несколько столов. Как отмечалось, выстрелы не были направлены на людей в зале.