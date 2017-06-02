Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Уругвае из-за наводнения свои дома были вынуждены покинуть более 1750 человек

Происшествия
2 июня, 6:51 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Ливни обрушились на север Уругвая на прошлой неделе

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Более 1750 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями на севере Уругвая. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (SINAE).

"По последним данным, число покинувших свои дома из-за наводнений увеличилось до 1754. Из них 573 человека были эвакуированы, 1098 уехали самостоятельно", - говорится в заявлении.

Наиболее сложная ситуация сложилась в департаменте Сальто, где свои дома были вынуждены покинуть 1299 человек. От наводнения также пострадали департаменты Пайсанду и Артигас. Как отмечают власти, все эвакуированные получили временное жилье и необходимую помощь.

Ливни обрушились на север Уругвая на прошлой неделе. По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня осадки прекратятся, однако на следующей неделе дожди могут пойти с новой силой. Из-за ливней были затоплены несколько дорог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Уругвай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
2
Более 30 человек погибли в результате нападения на казино в столице Филиппин
3
В ВМС США передан авианосец нового класса
4
Компания SpaceX отложила запуск корабля с грузом для МКС
5
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ РФ
6
"ВИМ-Авиа" отменяет чартерные рейсы до 15 июня
7
Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии
Темы дня
Загрузка...
Реклама