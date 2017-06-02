В Уругвае из-за наводнения свои дома были вынуждены покинуть более 1750 человек

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Более 1750 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями на севере Уругвая. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (SINAE).
"По последним данным, число покинувших свои дома из-за наводнений увеличилось до 1754. Из них 573 человека были эвакуированы, 1098 уехали самостоятельно", - говорится в заявлении.
Наиболее сложная ситуация сложилась в департаменте Сальто, где свои дома были вынуждены покинуть 1299 человек. От наводнения также пострадали департаменты Пайсанду и Артигас. Как отмечают власти, все эвакуированные получили временное жилье и необходимую помощь.
Ливни обрушились на север Уругвая на прошлой неделе. По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня осадки прекратятся, однако на следующей неделе дожди могут пойти с новой силой. Из-за ливней были затоплены несколько дорог.