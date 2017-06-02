В Подмосковье при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Два автобуса, один из которых перевозил детей, столкнулись в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали 13 человек, в том числе восемь детей.
"На 102 км автодороги "Урал" в 2 км севернее поселка Радужный городского округа Коломна произошло попутное столкновение рейсового автобуса, который перевозил 38 пассажиров, и частного автобуса, в котором находились восемь детей и трое взрослых", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшие доставлены в больницы. Причины ДТП устанавливаются.