Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек

Происшествия
2 июня, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Причины ДТП устанавливаются

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Два автобуса, один из которых перевозил детей, столкнулись в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали 13 человек, в том числе восемь детей.

"На 102 км автодороги "Урал" в 2 км севернее поселка Радужный городского округа Коломна произошло попутное столкновение рейсового автобуса, который перевозил 38 пассажиров, и частного автобуса, в котором находились восемь детей и трое взрослых", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в больницы. Причины ДТП устанавливаются.

Смотрите также

Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Подмосковье из-за гололеда произошли несколько крупных ДТП

Гололед привел к росту количества массовых ДТП в Москве и Подмосковье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
4
В Подмосковье при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек
5
СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФ
6
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ РФ
7
СМИ: выход США из Парижского соглашения стал победой советника Трампа Стива Бэннона
Темы дня
Загрузка...
Реклама