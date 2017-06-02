Пациент психоневрологического интерната в Красноярском крае подозревается в убийстве

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Пациента Тинского психоневрологического интерната в Красноярском крае подозревают в убийстве санитара. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"2 июня 2017 года около 6 часов утра в следственные органы поступило сообщение о том, что в комнате персонала Тинского психоневрологического интерната обнаружено тело 44-летнего санитара с признаками насильственной смерти. В одной из соседних комнат находился пациент с ножевым ранением, который был доставлен в больницу для оказания ему медицинской помощи", - сообщило ведомство.

По подозрению в совершении убийства задержан 46-летний пациент интерната. Возбуждено уголовное дело.

Тинской психоневрологический интернат открыт в 1948 году на базе поселения системы исправительных учреждений. Интернат рассчитан на 406 пациентов.