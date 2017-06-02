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Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек

Происшествия
2 июня, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Также сообщается о трех пострадавших

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате ночной перестрелки на западе Москвы увеличилось до двух человек. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.

"В результате конфликта пострадали три человека, еще двое скончались по дороге в больницу", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следователи отрабатывают круг лиц, причастных к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются возможные очевидцы произошедшего.

Сообщение о стрельбе около дома 15 на улице Крылатские холмы поступило ночью 2 июня. По данным главка, по данному адресу произошел конфликт между двумя компаниями. Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

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