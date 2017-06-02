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Попавшие в ДТП в Подмосковье дети получили незначительные травмы

Происшествия
2 июня, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

В настоящее время дети находятся в Коломенской ЦРБ в отделение травматологии

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Дети, попавшие в пятницу в ДТП в Подмосковье, получили незначительные травмы и находятся в Центральной городской больнице Коломны. Об этом ТАСС сообщила начальник управления образования администрации Коломенского муниципального района Елена Рыбкина.

"Врачи сказали, что (у детей - ТАСС) незначительные травмы. Они все доставлены в нашу Коломенскую ЦРБ в отделение травматологии. В ближайшее время мы будем точно знать, какие там повреждения", - сказала она.

По словам Рыбкиной, дети очень жалеют, что не попали на соревнование. Говорят: "много готовились, жалко, что не будем участвовать в областных соревнованиях", - отметила она.

Как сообщалось, частный автобус с детьми, попавший в аварию в Подмосковье, перевозил детей на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности" в Истру.

Авария произошла на 102-м км автодороги "Урал" в двух километрах севернее поселка Радужный городского округа Коломна в 05:40 мск. Пострадали 14 человек, в том числе 8 детей. Причины ДТП устанавливаются.

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