Юристы Усманова будут добиваться исполнения Навальным решения суда

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Юристы предпринимателя Алишера Усманова намерены добиваться исполнения Алексеем Навальным решения по иску бизнесмена о защите чести и достоинства.

"В соответствии с решением суда удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и Фонда борьбы с коррупцией на YouTube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова. Будем этого добиваться в любом случае", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы предпринимателя.

Ранее Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда и удалять информацию, признанную судом не соответствующей действительности.

В заявлении также приводятся доказательства, которые были приведены в суде юристами Усманова. В частности, представители бизнесмена назвали ложью информацию о судимости Усманова якобы за изнасилование. "Это неправда, он действительно был осужден в 1980 году в Узбекистане, но по статьям 152.2, 129.2 и 119.2 УК УзССР, не имеющим никакого отношения к статье 94 УК УзССР об изнасиловании. Чтобы подтвердить это, мы представили суду письма из Генеральной прокуратуры и Верховного суда Узбекистана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в представленном также суду решении Тушинского районного суда 2011 года по аналогичному делу о защите чести и достоинства содержится исчерпывающая информация о полной отмене приговора 1980 года в отношении Усманова Верховным судом Узбекистана в 2000 году по реабилитирующим основаниям.

"Юридически это означает, что Алишер Усманов никогда не совершал преступлений, никаких. В ходатайстве ответчика по вызову бывшего посла Великобритании в Узбекистане господином Навальным не было заявлено, когда и при каких обстоятельствах посол сообщал ему о наличии такой судимости. Господин Навальный ссылался на публичные источники, то ли на книгу, то ли на блог господина Мюррея. В действительности в книге упоминания об осуждении за изнасилование нет, а в блоге есть только ссылка на распространяемые слухи", - утверждает пресс-служба Усманова.

Сделки с недвижимостью и налоги

Также в заявлении отмечается, что суду были представлены адвокатские запросы в адрес фонда "Соцгоспроект" и Группы Ист-Инвест, в которых говорится о проекте застройки и об отношениях сторон.

"Все этапы сделки зарегистрированы, и любой желающий может увидеть их в реестре недвижимости. Со стороны господина Навального никаких запросов никому не направлялось, никаких доказательств факта взятки представлено не было. Единственное, на что ссылались ответчики, - на наличие такой информации в их фильме, но если фильм-расследование является документальным, то должны существовать и документы, которые в суде предъявлены не были. Таким образом, вся информация об Алишере Усманове в фильме считается художественным вымыслом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Аналогичное заявление сделано и по поводу обвинений Усманова в неуплате налогов в РФ. Согласно представленным суду справкам из ФНС, с 2003 года Усманову начислено почти 12,5 млрд руб. налогов, задолженность отсутствует.

"Такая сумма налога означает, что сумма полученного дохода превышает 100 млрд руб. Очевидно, что на такие средства можно не только реализовать большое число благотворительных проектов, но и приобрести дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, и никакого криминала в этом нет. Со стороны господина Навального никаких доказательств обратного представлено не было. Попытки Навального в суде спекулировать на том, что со своих активов господин Усманов должен платить больше налогов не выдерживает никакой критики, потому что Навальный умалчивает, что речь идет лишь о личных налогах Усманова, в то время как его компании, регулярно проходящие налоговые проверки, за все время владения Усмановым заплатили налогов в бюджет Российской Федерации на сумму около 740 млрд руб.", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе также указали на законное приобретение Усмановым основных пакетов акций Лебединского ГОКа, ОЭМК и Михайловского ГОКа в 2004 и 2006 годах, подчеркнув, что они были приобретены у частных лиц по высокой рыночной стоимости, а не у государства. Именно поэтому не о какой приватизации речь идти не может.

Кроме того, добавили в пресс-службе, юристами были представлены суду убедительные доказательства законности сделки с акциями компании Corus Group. "Эта сделка прошла множество проверок со стороны различных российских, иностранных и международных организаций, в том числе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, а также Генпрокуратуры РФ. Никаких нарушений закона они не выявили. Более того, даже в той статье WSJ, на которую ссылался Навальный, черным по белому написано, что никаких законов РФ эта сделка не нарушала", - утверждается в сообщении.

Цензура Усманова

В пресс-службе также опровергли информацию о цензуре, якобы введенной Усмановым в своих медиаактивах.

"Бывший редактор журнала "Власть" Максим Ковальский покинул издание по соглашению сторон. Впрочем, сегодня он снова работает в ИД "Коммерсантъ". Со стороны господина Навального никаких доказательств того, что Усманов "насаждает цензуру", представлено не было. Более того, материал, который стал предметом этического конфликта, ни до, ни после не подвергался цензуре и до сих пор есть в открытом доступе на сайте ИД "Коммерсантъ", - резюмировали в пресс-службе бизнесмена.

Решение суда

31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование и опубликовать опровержение в срок не менее трех месяцев. Удалить данные сведения Навальный обязан в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.