Росавтодор: ДТП с участием детей в Подмосковье произошло на региональной дороге

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. ДТП с участием детей в Подмосковье произошло на региональной дороге, а не на федеральной трассе М5-Урал, уточняется в сообщении Федерального дорожного агентства Росавтодор.

"Авария случилась на участке региональной дороги М-5 "Урал" - Коломна - М-5 "Урал", проходящей по территории Коломенского района Московской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на 105-м км федеральной трассы М-5 "Урал". "Это не соответствует действительности", - заявили в Росавтодоре.

В ГУ МВД по Московской области также сообщили, что организатор перевозки детей на слет движения "Школа безопасности" не уведомил сотрудников Госавтоинспекции о мероприятии.

"Организатор перевозки детей не заказывал сопровождение автобуса в ГИБДД и в установленном порядке Госавтоинспекцию по данному мероприятию не уведомил", - отметил собеседник агентства.

Авария произошла в пятницу в 05:40 мск в городском округе Коломна. Рейсовый автобус столкнулся с частным автобусом с детьми, следовавшими на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности" в Истру.

В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе восемь детей. Пятеро детей госпитализированы в Центральную городскую больницу Коломны с незначительными травмами, по данным властей Коломенского городского округа.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту столкновения.