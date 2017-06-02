Суд 14 июня решит вопрос о рассмотрении в особом порядке дела о крушении Falcon

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы 14 июня вынесет решение по вопросу о проведении в особом порядке слушаний по уголовному делу в отношении инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению самолета Falcon в 2014 году, в результате чего погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Сергеев.
"Защита сегодня заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке в связи с признанием Леденевым и Мартыненко своей вины. Другие участники процесса попросили время для согласования позиций. Суд отложил заседание на 14 июня", - сказал адвокат.
Особый порядок судопроизводства избирается при безоговорочном признании подсудимым вины и подразумевает ускоренный процесс судопроизводства без исследования доказательств.
По делу о крушении Falcon, кроме Мартыненко и Леденева, обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.
В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и пассажир - глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.