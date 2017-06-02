Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд 14 июня решит вопрос о рассмотрении в особом порядке дела о крушении Falcon

Происшествия
2 июня, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Дело будет рассмотрено в особом порядке в связи с тем, что двое участников процесса признали свою вину

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы 14 июня вынесет решение по вопросу о проведении в особом порядке слушаний по уголовному делу в отношении инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению самолета Falcon в 2014 году, в результате чего погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Сергеев.

"Защита сегодня заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке в связи с признанием Леденевым и Мартыненко своей вины. Другие участники процесса попросили время для согласования позиций. Суд отложил заседание на 14 июня", - сказал адвокат.

Особый порядок судопроизводства избирается при безоговорочном признании подсудимым вины и подразумевает ускоренный процесс судопроизводства без исследования доказательств.

По делу о крушении Falcon, кроме Мартыненко и Леденева, обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и пассажир - глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение самолета главы Total во Внукове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
5
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
6
Продюсеры "Викинга" работают над историческим фильмом "Союз спасения"
7
Власти Москвы открыли информацию по голосованию о реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама