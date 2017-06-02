После ДТП в Подмосковье госпитализированы 10 человек, среди которых чемпион РФ по дзюдо

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Десять человек госпитализированы в результате столкновения двух автобусов в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.
"В результате аварии госпитализированы 10 человек - пятеро детей в возрасте от 15 до 17 лет и пятеро взрослых. Самой старшей из пострадавших 67 лет", - сказала она.
По данным информированного источника, с подозрением на черепно-мозговую травму госпитализирован также 28-летний Сергей Прокин - чемпион России по самбо и дзюдо.
В пятницу утром на 102-м км автодороги М5 "Урал" около поселка Радужный Коломенского района Подмосковья произошло столкновение двух пассажирских автобусов, двигавшихся в попутном направлении. В одном из автобусов было 38 пассажиров. В другом автобусе, перевозившем из Коломны в Истру учащихся Пановской средней школы, находились восемь детей и трое взрослых. В результате аварии 14 человек получили травмы, в том числе восемь детей.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
"Следователи регионального СК России будут разбираться, на каких основаниях осуществлялась перевозка детей и соответствовали ли правила их перевозки установленным законом нормам", - добавила Фокина.