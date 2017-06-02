Суд приговорил к 3 годам ограничения свободы водителя, сбившего близнецов в Москве

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы сегодня приговорил к трем годам ограничения свободы водителя Mercedes Александра Шарого, сбившего на пешеходном переходе на западе столицы двух восьмилетних девочек-близнецов и скрывшегося с места ДТП, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил признать Шарого виновным и назначить ему наказание в виде трех лет ограничения свободы", - огласила судья Екатерина Ливенцева. Подсудимый также лишен на три года права управления транспортным средством.
В ходе прений сторон прокурор просил приговорить подсудимого к 2 годам ограничения свободы с лишением его на 2 года права управления автомобилем.
Согласно решению суда, Шарый должен являться два раза в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбытием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Ему запрещено менять место жительства и место работы без уведомления соответствующего органа. Домашний арест изменен на подписку о невыезде.
Вместе с тем суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и обязал взыскать с подсудимого по 1 млн рублей каждой из потерпевших девочек.
Ограничение свободы - вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного. Они исполняются без изоляции осужденного от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа, куда осужденный должен являться раз в месяц. В частности, ему запрещено менять место жительства и место работы без уведомления соответствующего органа.
Защита Александра Шарого пока не решила будет ли обжаловать приговор суда.
"Мы считаем, что было вынесено чрезмерно суровое наказание по ограничению свободы - это максимальный срок, несмотря на то, что он выплатил заявленную сумму потерпевшими в суде", - сказал адвокат Марк Каверзин.
Защитник также отметил, что его доверитель не будет требовать обратно 1 млн рублей в связи с тем, что суд обязал выплатить в рамках гражданского иска семье потерпевшего 2 млн рублей, а "добровольно Шарым было выплачено 3 млн рублей". "Миллион мы не будем возвращать. Если и будем обжаловать приговор, только в части наказания. Наш подзащитный добровольно возместил 3 млн рублей, несмотря на иск потерпевшего", - подчеркнул адвокат Каверзин.
В свою очередь отец потерпевших Игорь Гладких заявил ТАСС, что, скорее всего, не будет обжаловать решение суда. "Я уважаю решение суда, но я как отец считаю приговор несколько мягким, обжаловать я, скорее всего, не буду. Заявлять иск о материальном возмещении я пока не решил. Все будет зависеть от того, сколько денег потребуется на лечение девочкам", - сказал он.
"Девочки выздоравливают, ходят в школу. Их перевели в следующий класс, но нам предстоит еще целый ряд операций в челюстно-лицевой хирургии", - добавил Гладких.
Шарый обвинялся по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В связи с тем, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном судебный процесс в отношении него проходил в особом порядке.
По данным следствия и суда, 12 декабря 2016 года Шарый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen и двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух девочек-близнецов 2008 года рождения и скрылся. Дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. После ДТП девочек с тяжелыми травмами отправили в одну из столичных клиник, где им была оказана медицинская помощь. На следующий день Шарый сам пришел к следователям, после чего был задержан.
Ранее Шарый перевел на счет потерпевших 3 млн рублей.