В Москве горит воинская часть, эвакуированы 500 человек

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пожар возник в подвале воинской части на юго-западе Москвы, из здания эвакуированы 500 человек, есть один пострадавший. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"В воинской части по адресу улица Кржижановского, дом 16, корпус два произошло возгорание. Из здания эвакуированы 500 человек, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пожар возник в подвале здания, там же находится оружейная комната.