В Москве горит воинская часть, эвакуированы 500 человек

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пожар возник в подвале воинской части на юго-западе Москвы, из здания эвакуированы 500 человек, есть один пострадавший. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В воинской части по адресу улица Кржижановского, дом 16, корпус два произошло возгорание. Из здания эвакуированы 500 человек, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар возник в подвале здания, там же находится оружейная комната.