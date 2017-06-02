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В Москве горит воинская часть, эвакуированы 500 человек

Происшествия
2 июня, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Источник сообщил об одном пострадавшем

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пожар возник в подвале воинской части на юго-западе Москвы, из здания эвакуированы 500 человек, есть один пострадавший. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В воинской части по адресу улица Кржижановского, дом 16, корпус два произошло возгорание. Из здания эвакуированы 500 человек, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар возник в подвале здания, там же находится оружейная комната.

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