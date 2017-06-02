Жильцов дома в центре Волгограда переселяют из-за трещин в подъезде

ВОЛГОГРАД, 2 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Жильцы 16 квартир дома в центре Волгограда переселяются из-за нарушения целостности конструкции здания, уточнил ТАСС пресс-секретарь волгоградской мэрии Алексей Трункин.

"От газоснабжения подъезд отключен в целях безопасности. Переселяются жильцы из-за нарушений целостности здания - то есть трещины в подъезде", - уточнил Трункин.

Ранее в качестве причины переселения называлась проверка возможно неисправного газового оборудования.

По словам Трункина, принято решение о приостановке газового снабжения во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома №2 по ул. Невской. "Сейчас он обследуется. Угрозы остальным подъездам дома и близлежащим домам нет, они от газоснабжения не отключались", - отметил пресс-секретарь.

Он уточнил, что жильцам всех 16 квартир предложено временно переселиться к родственникам или знакомым, тем, у кого такой возможности нет, мэрия оплатит съемное жилье.