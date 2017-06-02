ЦБ выявил признаки вывода активов из банка "Сириус" на 890 млн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Временная администрация по управлению коммерческим банком "Сириус" выявила признаки вывода активов на сумму более 890 млн руб.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией сибирский банк "Сириус", назначенная приказом Банка России в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также путем заключения соглашений об отступном на общую сумму более 890 млн руб.", - говорится в сообщении ЦБ.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка "Сириус", ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России отозвал лицензию у "Сириуса" 23 января 2017 г. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 января 2017 г. занимал 527 место в банковской системе РФ.