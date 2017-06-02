Пожар в воинской части на юго-западе Москвы потушен

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пожар в подвале воинской части на юго-западе Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 17:27 мск пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. В подвальном помещении горела мебель и имущество", - сказал представитель МЧС, добавив, что информация о пострадавших не поступала.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что пожар возник в подвале воинской части по улице Кржижановского, дом 16, корпус 2. В этом помещении также находится оружейная комната воинской части. По данным источника, из здания были эвакуированы 500 человек, один из них пострадал. По предварительной информации, пожар мог возникнуть после взрыва в подвале.