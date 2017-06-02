Полиция проверяет квартиру журналистки "Новой газеты" Костюченко

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют московскую квартиру журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко, находящейся в командировке, после заявления ее соседей о шуме. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"Хозяйке квартиры позвонил участковый и сообщил о том, что ее соседи обратились в полицию с заявлением о шуме в ее жилище. Приехавшие на место сотрудники полиции позвонили в дверь квартиры, но ее никто не открыл. Для проверки сообщения полиция приняла решение вскрыть дверь и позвонила хозяйке, которая находится в другом городе. Однако девушка попросила их подождать и уговорила родственников приехать к ней домой, чтобы открыть сотрудникам полиции дверь квартиры", - пояснил источник.
Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на страницу Костюченко в Facebook, сообщали, что полицейские планируют вскрыть дверь ее квартиры. В Facebook журналистка написала, что ей позвонил участковый ОВД "Текстильщики" и сказал, что в подъезде совершенно преступление и в связи с этим полицейские будут вскрывать дверь в ее квартиру.