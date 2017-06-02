Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция проверяет квартиру журналистки "Новой газеты" Костюченко

Происшествия
2 июня, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Проверка проводится по заявлению соседей журналистки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют московскую квартиру журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко, находящейся в командировке, после заявления ее соседей о шуме. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Хозяйке квартиры позвонил участковый и сообщил о том, что ее соседи обратились в полицию с заявлением о шуме в ее жилище. Приехавшие на место сотрудники полиции позвонили в дверь квартиры, но ее никто не открыл. Для проверки сообщения полиция приняла решение вскрыть дверь и позвонила хозяйке, которая находится в другом городе. Однако девушка попросила их подождать и уговорила родственников приехать к ней домой, чтобы открыть сотрудникам полиции дверь квартиры", - пояснил источник.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на страницу Костюченко в Facebook, сообщали, что полицейские планируют вскрыть дверь ее квартиры. В Facebook журналистка написала, что ей позвонил участковый ОВД "Текстильщики" и сказал, что в подъезде совершенно преступление и в связи с этим полицейские будут вскрывать дверь в ее квартиру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
S&P отозвало рейтинг России по национальной шкале
2
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Московское УФАС возбудила дело на Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции
5
Пожар в воинской части на юго-западе Москвы потушен
6
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
7
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
Темы дня
Загрузка...
Реклама