Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В результате взрыва в супермаркете на юге Ирана не менее 35 человек получили ранения

Происшествия
3 июня, 6:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Причина взрыва выясняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в ночь на 3 июня в здании супермаркета в южном иранском городе Шираз (около 1,5 млн жителей). Ранения получили по меньшей мере 35 человек, сообщает агентство DPA.

По его данным, строение, находившееся на оживленном бульваре, полностью уничтожено взрывом и последовавшим после него пожаром. 16 из 35 пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями: они получили серьезные ожоги при пожаре.

Пострадало не только само здание магазина, но и соседние с ним помещения банка и жилые дома. Причина взрыва выясняется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зампостпреда РФ при ООН потребовал от США разъяснений по поводу санкций в отношении КНДР
2
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в 19 регионах
3
Объединенные электронные проездные Москвы и Петербурга поступили в продажу
4
Житель Саратова бросил гранату в полицейских
5
Эксперт: Роскосмос принял решение о возвращении на Байконур по экономическим соображениям
6
Франция хочет поставлять "Мистрали" странам АТР
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама