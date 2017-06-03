В результате взрыва в супермаркете на юге Ирана не менее 35 человек получили ранения

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в ночь на 3 июня в здании супермаркета в южном иранском городе Шираз (около 1,5 млн жителей). Ранения получили по меньшей мере 35 человек, сообщает агентство DPA.
По его данным, строение, находившееся на оживленном бульваре, полностью уничтожено взрывом и последовавшим после него пожаром. 16 из 35 пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями: они получили серьезные ожоги при пожаре.
Пострадало не только само здание магазина, но и соседние с ним помещения банка и жилые дома. Причина взрыва выясняется.