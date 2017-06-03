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СМИ: легкий самолет с четырьмя людьми на борту разбился в Японии

Происшествия
3 июня, 12:20 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

По предварительным данным, все четверо получили травмы, один из находившихся на борту находится без сознания

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ТОКИО, 3 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Легкий самолет Cessna-172, на борту которого находились четыре человека, разбился вскоре после взлета в японской префектуре Тояма. Об этом сообщил сегодня телеканал NHK.

По его данным, спасатели на вертолетах обследуют место аварии. По предварительным данным, все четверо получили травмы, один из находившихся на борту находится без сознания.

Самолет принадлежит авиакомпании New Central Airservice, он направлялся в город Мацумото в префектуре Нагано.

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