Под Курском погибли четыре человека при столкновении легковушки и грузовика

КУРСК, 3 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли, один пострадал при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Тимском районе Курской области, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Лилия Каменева.

"Четыре человека, среди них женщина на девятом месяце беременности, погибли сегодня в Тимском районе под Курском в столкновении автомобиля ВАЗ-2112 и грузовика "КамАЗ". Водитель грузовика с переломом ноги доставлен в Тимскую районную больницу", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, авария произошла в 6:50 мск на 87-м километре автодороги Курск - Борисоглебск. "Из Касторенского района Воронежской области в Курск двигался "КамАЗ", груженый сгущенным молоком, когда к нему на полосу со встречной полосы вылетел ВАЗ-2112, в котором находились водитель, женщина на девятом месяце беременности и еще две женщины, которых они подвозили по пути с дачи. От удара обе машины перевернулись, в ВАЗ-2112 все погибли", - добавила Каменева.

Она уточнила, что обстоятельства ДТП выясняются. "Предварительно, у водителя ВАЗ-2112, который страдал ишемической болезнью сердца, мог случиться сердечный приступ, или он нарушил правила обгона", - объяснила представитель УМВД по региону.