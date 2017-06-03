Под Курском погибли четыре человека при столкновении легковушки и грузовика

Будущее в каршеринге: на ПМЭФ обсудили как будет развиваться транспортЭкономика и бизнес 3 июня, 14:40
Жуков: результаты российских легкоатлетов показывают, что они не теряли времени даромСпорт 3 июня, 14:38
"Ювентус" дал мне все, но сейчас я тренирую "Реал": пятый финал ЗиданаСпорт 3 июня, 14:29
Фурсенко: Луческу тяжело после "Шахтера", где он привык работать под крылом олигархаСпорт 3 июня, 14:24
"Матч ТВ" покажет бой между Ковалевым и Уордом в прямом эфиреСпорт 3 июня, 14:16
Веснина проиграла Суарес Наварро в третьем круге Roland GarrosСпорт 3 июня, 14:01
Бах надеется, что комиссии МОК примут решение по допинговому расследованию в РФ до ОИ-2018Спорт 3 июня, 13:58
Фурсенко сообщил, что окончательно вступит в должность президента ФК "Зенит" 23-25 июняСпорт 3 июня, 13:52
Путин рассчитывает на появление новых масштабных проектов в Арктике с иностранным участиемЭкономика и бизнес 3 июня, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУРСК, 3 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли, один пострадал при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Тимском районе Курской области, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Лилия Каменева.
"Четыре человека, среди них женщина на девятом месяце беременности, погибли сегодня в Тимском районе под Курском в столкновении автомобиля ВАЗ-2112 и грузовика "КамАЗ". Водитель грузовика с переломом ноги доставлен в Тимскую районную больницу", - уточнила собеседница агентства.
По ее словам, авария произошла в 6:50 мск на 87-м километре автодороги Курск - Борисоглебск. "Из Касторенского района Воронежской области в Курск двигался "КамАЗ", груженый сгущенным молоком, когда к нему на полосу со встречной полосы вылетел ВАЗ-2112, в котором находились водитель, женщина на девятом месяце беременности и еще две женщины, которых они подвозили по пути с дачи. От удара обе машины перевернулись, в ВАЗ-2112 все погибли", - добавила Каменева.
Она уточнила, что обстоятельства ДТП выясняются. "Предварительно, у водителя ВАЗ-2112, который страдал ишемической болезнью сердца, мог случиться сердечный приступ, или он нарушил правила обгона", - объяснила представитель УМВД по региону.