В Петербурге проверяют информацию о смерти пожилой женщины от переохлаждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пожилая женщина скончалась в пятницу утром на остановке общественного транспорта в Петербурге. По предварительным данным властей, причиной могло стать переохлаждение, однако врачи отметили, что такой вывод делать преждевременно.

"На остановке у дома 71 по Заневскому проспекту скончалась пожилая женщина, предположительно, от переохлаждения 2 июня в 06:40 мск", - сообщили ТАСС в субботу в администрации Красногвардейского района.

Женщину в состоянии клинической смерти доставили в Александровскую больницу. По данным медучреждения, говорить о переохлаждении как о причине смерти преждевременно. "Мы не можем утверждать, что она умерла от переохлаждения. Причина устанавливается. Женщине было 84 года", - отметили в больнице.

В пресс-службе управления СК РФ по Петербургу пока информации об этом инциденте нет.

Накануне в Петербурге прошли дожди, на улице было достаточно прохладно - не более 10 градусов тепла. В первый день лета в городе на Неве был шквалистый ветер, вечером в городе прошел град. При этом синоптики констатировали, что для Петербурга в такой погоде нет ничего аномального.