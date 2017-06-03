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СМИ: борт ООН потерпел крушение при посадке в Сомали

Происшествия
3 июня, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Об этом сообщило агентство "Синьхуа"

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Борт ООН потерпел крушение при посадке на юге Сомали. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Других подробностей происшествия пока не приводится.

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