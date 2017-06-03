СМИ: борт ООН потерпел крушение при посадке в Сомали

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Борт ООН потерпел крушение при посадке на юге Сомали. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Других подробностей происшествия пока не приводится.