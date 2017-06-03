В приюте в Одесской области 19 детей госпитализированы из-за вспышки гепатита А

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Вспышка инфекционного заболевания гепатит А зафиксирована в детском приюте в Белгороде-Днестровском Одесской области, госпитализированы 19 детей. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"По состоянию на 03 июня 19 детей госпитализированы в Белгород-Днестровскую центральную районную больницу. У трех из них лабораторно подтвержден гепатит А, еще 16 детей остаются под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации вспышки заболевания.

Гепатит А ( болезнь Боткина) - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Основными признаками заболевания является слабость, высокая температура, озноб, желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых оболочек.