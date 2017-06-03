СЫКТЫВКАР, 3 июня. /ТАСС/. Спасатели в Коми ищут четырех рыбаков, которые перевернулись на лодке на реке Мезень в Удорском районе республики и пропали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Инцидент произошел днем 2 июня на реке Мезень. Лодка, на которой находились пять рыбаков, перевернулась. Одному мужчине удалось спастись. В настоящее время ведутся поиски четверых пропавших", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, изначально рыбаков начали искать местные жители, а позже к ним присоединились спасатели. Поисковая операция осложняется сильным течением и половодьем.