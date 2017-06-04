Автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. На Лондонском мосту в британской столице автомобиль наехал на пешеходов. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на сообщения очевидцев в Twitter.
По их данным, в результате инцидента есть пострадавшие. Расположенный неподалеку железнодорожный вокзал закрыт.
По информации телеканала, на месте происшествия помимо наезда автомобиля могло быть совершено нападение с применением холодного оружия. "Вооруженная полиция находится на месте инцидента на Лондон-бридж. Есть сообщения об автомобиле, который выехал на пешеходную зону и о нападении с использованием холодного оружия ", - информировал официальный Twitter телеканала.
Knife attack after car mounts pavement in London - reports https://t.co/HTDDKY5Agz— Sky News (@SkyNews) 3 June 2017
Би-би-си сообщает, что микроавтобус двигался со скоростью 80 км в час. В результате наезда на пешеходов пострадали пять человек, им оказывается помощь на месте.
По другой информации, в результате инцидента пострадали до 20 человек. Очевидцы утверждают, что нападение устроили три человека.
Скотланд-ярд проинформировал о еще одном инциденте, произошедшем в непосредственной близости от Лондонского моста. "Помимо Лондон-бриджа офицеры полиции также отреагировали на инцидент на Боро-маркет. Вооруженная полиция находится в обоих местах", - сообщила полиция в Twitter.
As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 June 2017
BREAKING: Car ploughs into '15-20' people on London Bridge— Sir Arnold Robinson (@uk_expat) 3 June 2017
https://t.co/kOHPU1Dqbw pic.twitter.com/VNCqOkWym6 #LondonBridge #londonattack