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Автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту

Происшествия
4 июня, 0:56 дата обновления: 4 июня, 1:37 UTC+3

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали до 20 человек

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Материал из 1 страницы
© Dominic Lipinski/PA via AP

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. На Лондонском мосту в британской столице автомобиль наехал на пешеходов. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на сообщения очевидцев в Twitter.

По их данным, в результате инцидента есть пострадавшие. Расположенный неподалеку железнодорожный вокзал закрыт.

По информации телеканала, на месте происшествия помимо наезда автомобиля могло быть совершено нападение с применением холодного оружия. "Вооруженная полиция находится на месте инцидента на Лондон-бридж. Есть сообщения об автомобиле, который выехал на пешеходную зону и о нападении с использованием холодного оружия ", - информировал официальный Twitter телеканала.

Би-би-си сообщает, что микроавтобус двигался со скоростью 80 км в час. В результате наезда на пешеходов пострадали пять человек, им оказывается помощь на месте.

По другой информации, в результате инцидента пострадали до 20 человек. Очевидцы утверждают, что нападение устроили три человека.

Скотланд-ярд проинформировал о еще одном инциденте, произошедшем в непосредственной близости от Лондонского моста. "Помимо Лондон-бриджа офицеры полиции также отреагировали на инцидент на Боро-маркет. Вооруженная полиция находится в обоих местах", - сообщила полиция в Twitter.

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