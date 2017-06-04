На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ

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БЕРЛИН, 4 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. 41-летний афганец в ФРГ смертельно ранил 5-летнего мальчика и нанес травмы его матери, сообщает германское агентство DPA. Трагический случай произошел в субботу в одном из приютов для беженцев недалеко от Регенсбурга (федеральная земля Бавария).
Прибывшие на место ЧП полицейские открыли огонь по афганцу, от полученных ранений он скончался. По данным DPA, ребенок был родом из России. Его 6-летний брат видел все происходящее и испытал сильнейший шок, сейчас ему оказывают помощь врачи. Его получившая травмы мать госпитализирована.
Подробности случившегося, включая мотивы действий афганского мигранта, пока не приводятся.