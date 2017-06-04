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В результате инцидента на Лондонском мосту есть погибшие

Происшествия
4 июня, 2:02 дата обновления: 4 июня, 2:06 UTC+3

Би-би-си со ссылкой на полицию сообщает, что погибших несколько

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Материал из 1 страницы
© Dominic Lipinski/PA via AP

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Несколько человек погибли в субботу в результате инцидента на мосту Лондон-бридж в центре британской столицы. Об этом сообщил телеканал Би-би-си со ссылкой на полицию.

"Полиция на месте происшествия заявила, что на мосту Лондон-бридж более одного погибшего", - информировал телеканал.

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