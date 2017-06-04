ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустила, что инцидент в Лондоне является терактом.

Премьер соберет чрезвычайный комитет правительства в связи с субботними событиями в Лондоне, где был совершены наезд на пешеходов и нападение с применением холодного оружия. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы кабмина.

"Премьер-министр проведет в воскресенье заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA", - сообщили на Даунинг-стрит.