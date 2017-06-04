Наезд на людей в центре Лондона. Хроника событийМеждународная панорама 4 июня, 3:08
Зидан заявил, что останется на посту главного тренера "Реала"Спорт 4 июня, 2:45
Тереза Мэй допустила, что инцидент в Лондоне является терактомПроисшествия 4 июня, 2:22
В результате инцидента на Лондонском мосту есть погибшиеПроисшествия 4 июня, 2:02
Рябинский: боксер Кудряшов в некоторых эпизодах боя с Дуродолой заставил понервничатьСпорт 4 июня, 1:30
Инфантино: мадридский "Реал" заслуженно одержал победу в финале Лиги чемпионовСпорт 4 июня, 1:16
В Лондоне произошли инциденты с наездом и нападениями на людейПроисшествия 4 июня, 0:56
Около 200 болельщиков "Ювентуса" пострадали в давке в ТуринеСпорт 4 июня, 0:46
"Жизель" Большого театра откроет "Русские сезоны" в ЯпонииКультура 4 июня, 0:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустила, что инцидент в Лондоне является терактом.
Премьер соберет чрезвычайный комитет правительства в связи с субботними событиями в Лондоне, где был совершены наезд на пешеходов и нападение с применением холодного оружия. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы кабмина.
"Премьер-министр проведет в воскресенье заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA", - сообщили на Даунинг-стрит.