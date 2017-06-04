Четыре человека погибли в результате крушения легкого самолета в Японии

ТОКИО, 4 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Полиция японской префектуры Тояма подтвердила гибель четырех человек в результате крушения легкого самолета Cessna-172, вылетевшего в субботу из аэропорта Тояма. Об этом сообщил сегодня телеканал NHK.

Спасателям удалось обнаружить разбившийся самолет лишь к утру воскресенья, поскольку место крушения находится на заснеженных горных склонах в северной части так называемых Японских Альп на высоте около 2,3 тыс. метров. Поисково-спасательные операции в субботу не увенчались успехом, в горах стоял туман.

Ранее сообщалось, что о крушении самолета и состоянии пострадавших полиции сообщил один из находившихся на борту. По его словам, два человека находились без сознания. Однако, когда вскоре после рассвета полиция и бойцы Сил самообороны с вертолета обнаружили упавший самолет, никого в живых уже не было. Что стало причиной смерти людей, не сообщается.

Самолет принадлежит авиакомпании New Central Airservice, он совершал тренировочный полет и направлялся в город Мацумото в префектуре Нагано.