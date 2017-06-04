За атакой на казино в Маниле стоял 42-летний филиппинец

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Полиция Филиппин установила, что стрельбу на территории курортного комплекса Resorts World Manila устроил 42-летний филиппинец Джесси Карлос Хавьер. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.
По словам представителя правоохранительных органов, нападавший был любителем азартных игр, из-за чего имел крупные долги.
Ранее правоохранительные органы заявили, что нападавший не был террористом, а намеревался ограбить казино. Он, в частности, захватил фишки, которые можно обменять на деньги.
Вечером 1 июня вооруженный мужчина вошел в игровую зону курортного комплекса, открыл огонь и поджег несколько столов. В результате инцидента погибли 37 человек, еще 54 человека пострадали. Большинство погибших задохнулось во время пожара.