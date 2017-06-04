Мужчина расстрелял восемь человек в поселке под Тверью

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следственный комитет Росси возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в ходе конфликта в садоводческом товариществе в Тверской области. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек: двух женщин и шести мужчин", - сообщила она.

"По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей", - сообщила представитель СК.

По информации источника в правоохранительных органах, убийство совершил электрик, выполнявший работы в товариществе. "Он пришел на собрание и начал стрельбу", - сообщил источник.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

"Нападавший задержан. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия", - сообщила Петренко.

На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК.