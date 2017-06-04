Посольство РФ в ФРГ проверяет информацию о гибели ребенка из России на юге Германии

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БЕРЛИН, 4 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Посольство РФ в ФРГ проинформировано о случае, произошедшем в одном из приютов для беженцев недалеко от Регенсбурга (федеральная земля Бавария), где, по данным местных СМИ, был убит ребенок из России.
"Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене по оперативным каналам проинформированы о трагическом инциденте, - отметили в диппредставительстве. - В настоящий момент проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства".
Ранее агентство DPA сообщило, что 41-летний афганец смертельно ранил 5-летнего мальчика и нанес травмы его матери. Прибывшие на место ЧП полицейские открыли огонь по мужчине, от полученных ранений он скончался. По данным DPA, ребенок был родом из России.