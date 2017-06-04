Убийство восьми человек под Тверью совершил ранее не судимый житель Москвы

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ТВЕРЬ, 4 июня. /ТАСС/. Убийство восьми человек в поселке Редкино Тверской области совершил ранее не судимый житель Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тверской области, ранее он привлекался к ответственности только за нарушения правил дорожного движения.
"Убийство совершил ранее не судимый житель Москвы из гладкоствольного карабина на почве бытового конфликта. Во время убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан сегодня ночью", - сказали там.
В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, убитые восемь человек - жители Московской области. "Жалоб от местных жителей на них не поступало", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в ходе конфликта в садоводческом товариществе "50 лет Октября" Конаковского района в Тверской области.