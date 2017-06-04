Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Убийство восьми человек под Тверью совершил ранее не судимый житель Москвы

Происшествия
4 июня, 8:51 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 4, июня. /ТАСС

Во время убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 4 июня. /ТАСС/. Убийство восьми человек в поселке Редкино Тверской области совершил ранее не судимый житель Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тверской области, ранее он привлекался к ответственности только за нарушения правил дорожного движения.

"Убийство совершил ранее не судимый житель Москвы из гладкоствольного карабина на почве бытового конфликта. Во время убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан сегодня ночью", - сказали там.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, убитые восемь человек - жители Московской области. "Жалоб от местных жителей на них не поступало", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в ходе конфликта в садоводческом товариществе "50 лет Октября" Конаковского района в Тверской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство восьми человек под Тверью совершил ранее не судимый житель Москвы
2
Мужчина расстрелял восемь человек в поселке под Тверью
3
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
4
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
5
Британская полиция заявила о шести погибших в терактах в Лондоне
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш
Темы дня
Загрузка...
Реклама