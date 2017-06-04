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Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию

Происшествия
4 июня, 10:24 дата обновления: 4 июня, 10:28 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 4, июня. /ТАСС

Подозреваемый был пьян и не пытался скрыться

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ТВЕРЬ, 4 июня. /ТАСС/. Одна из участниц конфликта в поселке Редкино Тверской области осталась в живых. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, она и вызвала полицию.

"Выжившая и вызвала полицию. На место прибыл участковый уполномоченный полиции, поняв, что происходит стрельба, он вызвал подкрепление, на место прибыл сотрудник ГИБДД, они совместно и задержали подозреваемого", - уточнил собеседник агентства.

В момент задержания, по данным полиции, подозреваемый был пьян и не пытался скрыться. В настоящее время устанавливаются личности погибших, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, убийство восьми членов садоводческого товарищества совершил работавший там электриком житель Москвы.

Как ранее сообщал ТАСС, по данным СК РФ, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта; один из его участников, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей. Нападавший задержан, его допрашивают следователи.

По факту убийства восьми человек - двух женщин и шести мужчин - возбуждено уголовное дело. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование этого дела передано в центральный аппарат СК - Главному следственному управлению СК России. Сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

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