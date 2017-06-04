На Урале в результате сильного ветра один человек погиб и 11 пострадали

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Число пострадавших от сильного ветра в Челябинской и Свердловской областях увеличилось до 11 человек. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.
"В Свердловской области погиб один человек и 10 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще один человек пострадал в Челябинской области", - сказал собеседник агентства.
В результате ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, в Челябинской и Свердловской областях были обесточены населенные пункты, повалены более 170 деревьев, повреждены кровли 34 домов.